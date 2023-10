Après 100 jours de chimiothérapie, Caroline Receveur annonce une bonne nouvelle dans une vidéo très touchante (vidéo)

«Je ne peux pas vous décrire à quel point je suis heureuse»

Caroline Receveur a ainsi révélé hier qu’après plus de 100 jours de traitement, elle en avait fini avec ses six cycles de chimiothérapie. Pour accompagner cette très bonne nouvelle, la jeune femme a posté une vidéo bouleversante où on l’aperçoit émue et applaudie chaleureusement par les soignants de l’hôpital alors qu’elle est en train de s’avancer pour aller actionner la cloche symbolisant la fin d’un traitement. Des images très touchantes qu’elle a légendées comme suit: «Plus de cent jours de traitements et six cycles de chimiothérapie plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison. J’ai traversé les montagnes russes, j’ai pleuré, j’ai douté, j’ai eu peur, mais petit à petit tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi et envers cette étape qui me permet aujourd’hui de réaliser le sens du mot: VIVRE. Je me souviendrai de ces cinq mois passés dans la souffrance, certes, mais surtout dans l’amour, dans la lumière et dans la foi».