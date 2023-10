Carla Bruni annonce avoir eu un cancer du sein: «Faites vos mammographies» (vidéo)

Via une vidéo postée sur sa page Instagram, Carla Bruni révèle avoir eu un cancer du sein il y a quatre ans. Une annonce difficile mais aussi nécessaire pour la chanteuse qui incite les femmes à faire des mammographies en ce mois d’«octobre rose».

Un diagnostic rapide

Dans la vidéo, on voit la chanteuse faire défiler des pancartes sur lesquelles elle raconte son parcours . « Il y a quatre ans, j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein (…) Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, je parcours le chemin habituel pour traiter ce genre de cancer. Mais j’ai eu de la chance: mon cancer n’était pas encore agressif », explique Carla Bruni. Elle explique que si son cancer a été découvert très tôt c’est parce qu’elle réalise une mammographie tous les ans, à la même date.

Sensibiliser