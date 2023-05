Après Stromae, Loïc Nottet se confie sur le burn-out: «Il m’est arrivé d’avoir envie de mourir»

Beaucoup de travail

«Pendant plusieurs semaines, je n’avais plus goût à rien, j’avais envie de tout arrêter, je ne voulais plus me lever de mon lit ni manger. Je me mets tellement de pression que ça me fatigue énormément mentalement», explique Loïc Nottet quipoursuit: «Il m’est même déjà arrivé d’avoir envie de mourir. Les gens n’imaginent pas toujours tout le travail qu’il y a derrière un album et un concert».