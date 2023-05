Stromae remontera-t-il un jour sur scène? «On n’est pas sûrs…»

Stromae ne va pas bien. Le chanteur est touché par plusieurs maladies qui l’empêchent d’assurer pleinement son statut d’artiste international. Conséquence: il a, la semaine dernière, annulé plus de 40 dates en Belgique et ailleurs dans le monde. Avant même de commencer sa tournée, des assurances avaient été prises pour que tout puisse être remboursé si Stromae ne se sentait plus capable d’assurer ses concerts.