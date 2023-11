Caroline Receveur donne des nouvelles de son opération du cancer du sein : «Je ne réalise pas encore»

En juillet dernier, Caroline Receveur dévoilait être atteinte d'un cancer du sein. Après six cycles de chimiothérapie, la jeune femme de 36 ans a donné des nouvelles de sa santé à ses abonnés.

Ce lundi 13 novembre, elle a été opérée pour une mastectomie (avec reconstruction immédiate), une opération qui a duré cinq heures. La bonne nouvelle est qu'elle a appris que son cancer avait épargné ses ganglions et son mamelon, qui auraient pu être retirés en cas d'infection.

"Je pleure de soulagement"

"Ils n'ont pas eu besoin de m'enlever deux ganglions lymphatiques, parce qu'ils n'étaient pas touchés, et j'ai pu garder aussi mon mamelon. Donc je suis super émue et super heureuse forcément", explique-t-elle dans sa story Instagram. Émue, elle poursuit : "Il reste encore quelques résultats cette semaine, mais j'ai bon espoir, voilà". "Je pleure de soulagement", a-t-elle ensuite ajouté.

"Les 6 cycles de chimiothérapie, aussi intenses et violents qu'ils soient, en valaient la peine. Je ne réalise pas encore qu'aucun ganglion n'a été touché et que le traitement a si bien fonctionné, au point de retirer la radiothérapie de mon traitement post-opératoire. Je saurai d'ici quelques jours si toutes les cellules post-cancéreuses ont bien disparu et j'ai bon espoir d'apprendre ma rémission d'ici à la fin de la semaine", a-t-elle écrit dans une autre story.