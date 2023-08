Céline Dion sans voix et en mauvais termes avec son fils? Claudette, la sœur de la chanteuse, balaie ces rumeurs

Incapable de chanter?

Parmi les rumeurs qui circulent, il se dit que Céline ne serait plus en mesure de chanter. Elle aurait en effet perdu sa voix à cause de sa maladie. Mais sa sœur Claudette a tenu à démentir auprès du média québécois 7 Jours. «Ceux qui prétendent que la voix de ma sœur a disparu se trompent. Elle m’a chanté quelques notes au téléphone et sa voix est toujours bien là. J’étais tellement heureuse et rassurée de l’entendre. Nous donnons tout notre amour à notre petite sœur, et elle a confiance, tout comme moi, en sa capacité à surmonter cette épreuve», a-t-elle déclaré.