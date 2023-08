«C’est une question de temps»: Un an après leur mariage, Britney Spears et Sam Asghari seraient au bord du divorce

Il semble que l’expression «Jamais deux sans trois» s’applique aux unions de Britney Spears! En effet, après un mariage en 2004 qui aura duré… deux jours avec Jason Alexander et une seconde union entre 2004 et 2007 avec Kevin Federline, le père de ses enfants, la chanteuse serait à nouveau au bord du divorce. C’est le site people américain TMZ qui révèle l’information.

Pour rappel, la star et Sam Asghari se sont dit oui en juin 2022, soit il y a seulement quatorze mois. En effet, si les deux s’étaient rencontrés en 2016 sur le tournage du clip «Slumber Party», ils avaient sauté le pas et décidé de se passer la bague au doigt qu’en 2022. Un an plus tard, la chanteuse et le mannequin seraient donc au bord du divorce. Et TMZ révèle les raisons de cette rupture.