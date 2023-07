Cette actrice de Barbie avoue ne pas se doucher tous les jours: «C’est mon plaisir coupable…»

Le film «Barbie» est actuellement en train de battre tous les records et a fait une entrée fracassante dans le box-office depuis la semaine dernière. Et tandis que les projections et autres exercices promotionnels s’enchaînent pour le casting du long-métrage. À cette occasion, l’actrice America Ferrera a révélé qu’elle adorait ne pas se laver durant plusieurs jours…

Les stars ont beau être des stars, elles restent des humains comme vous et moi qui doivent se nourrir, aller aux toilettes et prendre une douche. Et si chacun a des habitudes qui diffèrent, Dwayne Johnson avait par exemple étonné en révélant un jour qu’il se lavait trois fois par jour, tandis que Mila Kunis avait affirmé qu’elle ne se lavait que rarement les cheveux avec du shampoing.

C’est au tour d’America Ferrera, actrice actuellement à l’affiche de l’excellent «Barbie», de se confier quant à sa morning routine, et elle risque d’en étonner plus d’un, puisqu’elle a expliqué qu’elle adorait sauter les jours où elle se douche. «C’est mon plaisir coupable de ne pas me laver pendant plusieurs jours», a-t-elle déclaré à nos confrères de Vanity Fair.

A-t-elle raison?

Selon l’experte santé Stéphanie Taylor, America Ferrera n’est pas dans le faux en ne se lavant pas tous les jours: «Si vous vous douchez trop souvent, vous pouvez endommager la couche protectrice de votre peau. Cette couche empêche votre peau de se dessécher et protège votre système immunitaire.» Elle précise tout de même qu’il est important de trouver un bon équilibre: «Si vous vous lavez trop peu, vous allez développer une odeur corporelle et la transpiration ainsi que les cellules mortes vont s’accumuler sur votre peau. Cela peut entraîner un blocage de vos pores et des infections fongiques.»

Dès lors, Taylor recommande de se doucher deux à trois fois par semaine: «Utilisez de l’eau tiède et des produits de nettoyage doux. Ne restez pas sous la douche plus de 5 à 10 minutes.» Ce conseil risque de plaire à cette très chère America Ferrera.