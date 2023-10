Cette maladie terrible dont souffre cette participante de «Vu à la TV» : « Je me cogne sans cesse et je fais vite des ecchymoses »

Si c’est toujours un plaisir de retrouver les participants de l’émission «Vu à la Télé» dans leurs canapés respectifs le dimanche soir, un duo a particulièrement attiré l’attention des internautes. Il s’agit de celui formé par Valérie et Rachel, deux sœurs connues pour leurs remarques «cash» sur les programmes présentés durant l’émission.

Un syndrome qui impacte toute sa vie

Valérie a révélé par la suite qu’elle souffrait d’un syndrome très particulier: «J’ai le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) de type hypermobile», a expliqué la jeune femme dans une interview accordée au Ciné-Télé-Revue. «Il s’agit d’un ensemble de maladies héréditaires qui affectent essentiellement la peau, les articulations et les vaisseaux sanguins. J’ai développé ensuite la maladie de Crohn, pour laquelle je suis sous immunothérapie.»

Valérie a ensuite confié à quel point sa maladie impactait son quotidien jour après jour: «Je me cogne sans cesse ou je trébuche, je fais vite des ecchymoses, j’ai des migraines et des troubles cardiaques, je souffre souvent de subluxations des hanches et des vertèbres.», a-t-elle conclu.