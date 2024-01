Cheveux courts et teints en blond: Stromae a changé de look (photos)

Après une année 2023 compliquée et mouvementée, Stromae fera-t-il son retour en 2024? Rien n’est moins sûr. Même le voyant Dominique Lehmann se montre pessimiste . Une chose est sûre: Stromae attaque cette nouvelle année avec un nouveau look!

En blond, Stromae retrouve le sourire

Ces dernières semaines, plusieurs fans l’ont croisé dans les rues d’Amsterdam et de Bruxelles. Stromae s’est prêté avec le sourire au jeu des selfies. Ce sont ces photos partagées par les fans sur les réseaux sociaux qui permettent de découvrir le look capillaire du chanteur.

Un look qui divise

Cette nouvelle coupe de cheveux divise les internautes. Si sur Facebook, quelques boomers en profitent pour cracher leur venin sur Stromae, sur Instagram les fans semblent apprécier. Et le plus important reste de voir Stromae avec le sourire, non? Du côté de Metro, on lui souhaite le meilleur pour 2024!