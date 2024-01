Voici les prédictions du voyant Dominique Lehmann pour 2024

Des bonnes et des mauvaises nouvelles

Mauvaise nouvelle si vous pensiez que cette fois ce serait la bonne pour les Diables Rouges et qu’ils allaient peut-être remporter l’Euro en Allemagne: Dominique «ne le sent pas». Mais bonne nouvelle: «Ça viendra un jour. Il faudra attendre encore quelques années, je dirais deux ou trois années», annonce le voyant.

Autre bonne nouvelle: selon Dominique Lehmann, le coronavirus ne devrait plus venir nous pourrir la vie en 2024. Si le virus sera toujours présent, il n’y aura plus de confinement. «Il y aura quelques petits soucis mais ces soucis ne vont pas nous empêcher de faire ce qu’on a envie de faire», prédit-il. Enfin, contrairement à Baba Vanga , malgré les conflits internationaux, il estime qu’il n’y aura pas de troisième guerre mondiale en 2024.

Le grand retour de Céline Dion?

Et puis, on peut toujours compter sur Dominique Lehmann pour se prononcer sur l’actu people. Et là encore, ses cartes ont parlé pour 2024. Notre princesse Elisabeth va trouver l’amour durant l’année à venir et Céline Dion remontera enfin sur scène. «Tous les fans soyez contents, Céline revient!», annonce-t-il. Selon le voyant, l’année devrait être moins réjouissante pour Stromae qui «ne va pas bien encore aujourd’hui» et pour Gérard Depardieu qui «est mal barré».