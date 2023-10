Comment Chris Hemsworth a changé de vie depuis qu’il se sait à risque de développer la maladie d’Alzheimer

Un réel déclic

«Cela a vraiment déclenché quelque chose en moi qui m’a poussé à vouloir prendre du temps libre», a-t-il révélé au Vanity Fair. «On pense constamment que l’on va vivre éternellement, surtout quand on est jeune», a-t-il confié au magazine Men’s Health. «Alors m’entendre dire que c’est peut-être Alzheimer qui va me tuer, ça m’a énormément étonné. C’était un bon coup de pied au cul, tout ce que je fais pour la santé de mon cerveau profite au reste de mon corps».

Depuis lors, la star a décidé de changer sa manière de vivre. «J’ai vraiment ressenti l’importance de prendre du temps pour soi, sans voix extérieure ni sollicitations, et de s’accorder du temps pour la tranquillité. Je fais beaucoup de méditation et j’ai une approche plus cohérente de mon sommeil. Essayer de ne pas utiliser d’écran une heure avant d’aller au lit et lire davantage m’aide beaucoup. Je ne veux plus être dans un sprint. Je veux être là et apprécier tout ce qui se trouve devant moi», a-t-il conclu.