Confidences intimes de Benoît Poelvoorde: «Sans elle, je serais noyé ou pendu»

Très direct comme à son habitude, il ajoute au sujet de celle qui partage sa vie depuis 30 ans: «Coralie m’a cadré, m’a équilibré, m’a donné confiance en moi et elle m’a permis d’aller plus loin. Sinon, je pense que je serais sous un pont! Ou noyé, ou pendu».

Des «petits barakis»

Le comédien de 58 ans a ensuite évoqué son éducation, ses années d’internat ainsi que son rapport à la religion. «Comme mon père s’était barré et que ma mère ne pouvait pas nous garder, j’ai aussi été placé dans une famille. Mon frère et moi, on était un peu des sauvages. On avait des manières de petits barakis», confie-t-il.