Cyril Hanouna abandonné par un chroniqueur emblématique de «Touche pas à mon poste»

Ces derniers temps, Cyril Hanouna doit compter sur plusieurs départs dans «Touche pas à mon poste», à commencer par ceux de Matthieu Delormeau et Delphine Wespiser. On a appris le départ d’un troisième chroniqueur, et pas des moindres.

Ce jeudi, RTL Plug diffusait le dernier épisode de «Touche pas à mon poste» avant une pause estivale bien méritée pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Et si Evelyne Thomas et Alex Goude viendront gonfler les rangs de l’équipe de TPMP dès septembre, l’émission va également perdre certains de ses visages emblématiques.

On savait déjà que Matthieu Delormeau et Delphine Wespiser ne rempileraient pas l’année prochaine, on apprend désormais que Benjamin Castaldi fait aussi partie des chroniqueurs qui quittent le navire.

Dans les colonnes du «Parisien», l’ancien présentateur de «Secret Story» s’est confié sur les raisons de son départ: «J’ai vécu 7 ans de bonheur à TPMP. Il n’y a ni malaise ni fâcherie. On est toujours très amis avec Cyril. Mais d’un commun accord, on s’est dit que ce serait pas mal de faire une pause.»

On parle donc d’une pause et non d’un adieu définitif, comme le chroniqueur le détaille: «Non, c’est un au revoir, avec beaucoup d’amour. Je me suis régalé à ses côtés.»