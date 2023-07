Décès de Johnny Hallyday: Laura Smet revient avec émotion sur «l’enfer» qu’elle a vécu

Laura Smet a accordé une interview au magazine Elle dans laquelle elle se confie sur la période qui a suivi le décès de son père Johnny Hallyday . Près de six ans après le décès du chanteur, la bataille juridique qu’elle menait aux côtés de son demi-frère David Hallyday est désormais terminée.

«Une histoire qui ne me ressemble pas»

Souvenez-vous, Laura et David avaient à l’époque décidé de contester le testament de leur père en menant une bataille contre leur belle-mère: Laeticia Hallyday. «J’ai été embringuée dans une histoire qui ne me ressemble pas et qui a renvoyé une image de moi à des années-lumière de celle que je suis. C’est la première fois que je subis un tel malentendu. Quand mon père était vivant, le sujet c’était lui, pas moi!», confie la Française de 39 ans.