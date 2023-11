Décès de Matthew Perry: pourquoi le casting de «Friends» a quitté les funérailles avant leur fin?

Le casting de «Friends» était naturellement présent, même si Matt LeBlanc manquait à l’appel. Sur une vidéo publiée par les médias américains, on voit Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kurdow et David Schwimmer se tenir côte à côte à la sortie de la cérémonie. Cérémonie qu’ils ont d’ailleurs quittée plus tôt, et pour cause: un enterrement privé a eu lieu dans une zone «spéciale et plus isolée», explique le Daily Mail. «Cette partie n’a réuni que la famille et les amis les plus proches de Matthew. Moins de 20 personnes», apprend-on.