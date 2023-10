Décès de Matthew Perry: voici ce que révèle la première autopsie

Des examens toxicologiques demandés

Le comédien aurait été victime d’une crise cardiaque et se serait ensuite noyé. Toutefois, la cause du décès a été qualifiée de «non concluante» et une enquête plus approfondie doit aider à comprendre la raison exacte de sa mort. Il faudra attendre plusieurs semaines, si pas plusieurs mois, pour apprendre la vérité.