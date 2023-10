Ces mots de Matthew Perry font aujourd’hui beaucoup réfléchir: «Quand je mourrai, les gens parleront de ’Friends’, ’Friends’, ’Friends'»

«Quand je mourrai, ce serait bien que ’Friends’ soit relégué en bas de la liste»

L’an passé, Matthew Perry avait publié ses mémoires. Dans cet ouvrage autobiographique, il se confiant notamment sur son décès. «Quand je mourrai, les gens parleront de ’Friends’, ’Friends’, ’Friends’. Et cela me réjouit, car j’ai accompli un travail décent en tant qu’acteur et j’ai eu de nombreuses occasions de rire de mes propres luttes sur la toile mondiale. Quand je mourrai, pour autant que je puisse parler de mes prétendues réalisations, ce serait bien que ’Friends’ soit relégué en bas de la liste. Bien derrière les choses que j’ai faites pour aider les gens. Je sais que cela n’arrivera pas, mais ce serait bien.», écrivait-il.