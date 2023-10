Les hommages se multiplient après la mort de Matthew Perry : «Tu vas manquer au monde», «Fais de beaux rêves», ...(photos)

C’est une bien triste nouvelle qui nous a été annoncée cette nuit : l’acteur Matthew Perry est décédé samedi à l’âge de 54 ans. Celui qui a interprété durant de longues années le personnage de "Chandler Bing" dans la série "Friends" était apprécié de nombreuses personnes.

C’est donc tout naturellement que de nombreuses célébrités ont tenu à rendre hommage à celui qu’ils considèrent comme un "ami".

Le Premier ministre canadien, un ami

En tant qu’ami d’enfance, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a tenu à rendre hommage à l’acteur : "La disparition de Matthew Perry est choquante et attristante. Je n’oublierai jamais les jeux de cour d’école auxquels nous avions l’habitude de jouer, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront jamais la joie qu'il leur a apportée. Merci pour tous ces rires, Matthew. On t’aimait et tu nous manqueras."

« Fais de beaux rêves »

L’actrice Selma Blair, également proche de Matthew Perry, écrit : "Mon plus vieil ami 'garçon'. Nous aimions tous Matthew Perry, et moi tout particulièrement. Tous les jours. Je l'aimais inconditionnellement. Et il m'a aimée. Et je suis brisée. Le cœur brisé. Fais de beaux rêves, Matty. Fais de beaux rêves."

Maggie Wheeler alias Janice

Maggie Wheeler, qui incarnait le rôle de Janice, la petite amie de Chandler, dans la série "Friends," a publié une photo sur son compte Instagram. En légende, on peut lire : "Quelle perte. Tu vas manquer au monde, Matthew Perry. La joie que vous avez apportée à tant de gens dans votre trop courte vie vivra. Je me sens tellement bénie par chaque moment créatif que nous avons partagé."

La série phare a été diffusée pendant dix ans sur la NBC. C’est donc tout naturellement que la chaîne lui a rendu hommage : "Il a apporté tant de joie à des centaines de millions de personnes à travers le monde avec son timing comique parfait et son esprit malin. Son héritage vivra à travers d’innombrables générations."

« Le choc et la tristesse l’emportent »

L’actrice Shannen Doherty, connue pour son rôle dans la série "Charmed" et qui lutte activement contre le cancer, a écrit : "Notre amitié a duré longtemps. Une vie entière, en fait. Je sais que beaucoup souffrent, surtout notre petite bande. Il manquera à beaucoup et certainement à nous. Oui. Je pourrais être plus poétique ou mieux dire les choses, mais pour l'instant, c'est le choc et la tristesse qui l'emportent."

L'actrice Mira Sorvino a réagi sur X (ex-Twitter) : "Oh non !!! Matthew Perry !!! Chère âme douce et troublée !!! Puisses-tu trouver la paix et le bonheur au paradis, en faisant rire tout le monde avec ton humour si singulier !!"

Pour l’heure, les co-stars de Matthew Perry dans la série "Friends," Courtney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc, n’ont pas encore réagi.