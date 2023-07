Des «rituels étranges»: voici pourquoi Travis Scott ne peut pas jouer en Égypte

Plus rien n’arrête Travis Scott, ou presque. Après s’être arrêtée aux Ardentes il y a un peu plus d’une semaine, la tournée mondiale du rappeur américain touche à sa fin. Ce 21 juillet, il sera au Hard Rock Stadium à Miami. Son tour devait se terminer en apothéose le 28 juillet avec un concert au pied des pyramides de Gizeh, en Égypte. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

«À l’encontre des traditions égyptiennes»

Théoriquement, ce syndicat veille à ce qu’un concert «ne sape pas les coutumes et les traditions ancestrales du peuple égyptien». Mais que reproche-t-il à Travis Scott? C’est en réalité assez obscur. «Après examen des opinions exprimées sur les réseaux sociaux et des positions de l’artiste, le syndicat a trouvé des images et des informations documentées sur les rituels étranges qu’il pratique et qui vont à l’encontre de nos traditions», a indiqué le syndicat des musiciens égyptiens. Quels sont ces «rituels étranges» pratiqués par le rappeur? Malheureusement, l’organisme ne donne pas plus de détail…