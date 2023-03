Elijah Wood est partant pour le retour de Frodon dans «Le Seigneur des Anneaux»

Les producteurs adorent faire des reboot de toutes les séries phares qui ont bien fonctionné, comme par exemple «House of the Dragon» pour la série culte «Game of thrones». Et dernièrement on parlerait d’un reboot de la saga «Le Seigneur des Anneaux». Les rumeurs courent en effet depuis que le studio Warner a annoncé se pencher sur plusieurs nouveaux films dérivés de la trilogie originale.