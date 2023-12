Elle devance Poutine, Xi Jinping et Barbie: Taylor Swift élue personnalité de l’année 2023 du Time

«Elle s’est engagée pour donner de la valeur aux rêves»

«Une grande partie de ce que (Taylor) Swift a accompli en 2023 est incommensurable (…) Elle s’est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées», a souligné le rédacteur en chef du magazine, Sam Jacobs.

À 33 ans, la chanteuse venue de la country ajoute une nouvelle distinction à une longue liste de succès et de records, ses albums ou leurs rééditions occupant fréquemment les premières places des classements américains, comme c’est le cas en ce moment avec «1989 (Taylor’s Version)», en tête du Billboard 200. Depuis un an, elle s’est aussi distinguée en critiquant le mastodonte de la billetterie Ticketmaster pour la cacophonie autour des ventes de tickets de sa tournée, «The Eras Tour», ce qui a conduit la plateforme, souvent critiquée pour sa position de monopole, à devoir s’expliquer devant le Congrès américain. Sur fond de succès phénoménal de sa tournée, les concerts ont aussi été projetés au cinéma et Taylor Swift a atteint la tête du box-office nord-américain le week-end où son film est sorti.