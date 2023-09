Emilie Dupuis (RTL TVI) dévoile la face cachée de son mariage: «J’ai oublié d’aller chercher ma robe de mariée»

Et si les photos et vidéos que partage Emilie Dupuis vendent du rêve, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, elle a dû faire face à plusieurs imprévus à la veille de son mariage. La jeune mariée a dû faire face au stress de la grève Ryanair qui a eu lieu le 14 et 15 septembre. Finalement elle et ses convives ont pu s’envoler pour le sud de la France pour célébrer leur union.

«J’ai enchaîné les imprévus»

Mais ce n’est pas tout comme confie Emilie Dupuis à nos confrères: «Les préparatifs d’un mariage, c’est un peu comme pour une femme enceinte à qui on ne dit pas tout sur l’accouchement. On ne vous dit pas tous les petits couacs qui peuvent arriver la dernière semaine. J’ai enchaîné les imprévus. J’ai eu des insomnies incroyables. J’étais rentrée depuis peu d’un tournage au Québec, avec un décalage horaire et la fatigue. Et j’ai oublié d’aller chercher ma robe de mariée le jour où je devais! Il a fallu qu’on me le rappelle pour que j’aille la prendre le lendemain».