En quoi le film American Pie serait «problématique» ?

En 1999 le public découvrait « American Pie », une série de films humoristiques et en partie érotiques. Cette saga est rapidement devenue culte aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Rare sont ceux qui n’ont pas entendu parler de la « maman de Stifler », qui est un des héros de la série connu pour sa stupidité, son hypersexualité et sa vulgarité.

Si les films ont longtemps fait rire, ils ne rencontrent à présent plus le même succès auprès de la nouvelle génération. En cause : le scénario. On y voit des adolescents conclure un pacte: perdre leur virginité à tout prix avant le bal de fin d’année au risque d’entrer à l’université en tant que «loser».