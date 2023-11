«Entre deux hospitalisations pour la chimiothérapie, ces moments n’ont pas de prix»: Atteinte d’un cancer rare, Émilie Dequenne se confie (photo)

Le 22 octobre dernier, Émilie Dequenne révélait être atteinte d’un cancer rare. Deux semaines plus tard, l’actrice belge donne de ses nouvelles sur Instagram.

Émilie Dequenne ne se laisse pas abattre! Le 22 octobre dernier, l’actrice belge âgée de 42 ans révélait être atteinte d’un cancer rare. «Depuis la mi-août, où j’ai subi une lourde opération en urgence, je continue à me soigner. Ce n’est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, croyez-moi», avait-elle alors écrit sur son compte Instagram. Deux semaines plus tard, elle donne de ses nouvelles.

«Ces moments n’ont pas de prix»

Quoi de mieux que la famille pour se ressourcer et recharger ses batteries? À l’occasion d’un petit séjour en famille en Alsace, Émilie Dequenne a publié ce lundi sur Instagram une photo d’elle bonnet vissé sur la tête et grand sourire aux lèvres, installée à l’arrière d’une voiture aux côtés de sa fille Milla. «Du pur bonheur, écrit-elle. Entre deux hospitalisations pour la chimiothérapie, ces moments n’ont pas de prix. Ainsi que vos petits mots, vos pensées, et vos ondes merveilleuses. Rechargée à bloc je suis», a-t-elle écrit en légende.

De nombreux messages de soutien

Si les fans n’ont pas tardé à envoyer de nombreux messages de soutien à l’actrice, certaines collègues ont fait de même. Ainsi Sandrine Kiberlain lui a adressé «Des baisers et des forces par milliers». Et Géraldine Pailhas a commenté la publication d’un sobre et touchant «Tu ne quittes pas nos pensées».

On espère que ce petit séjour en famille et ces nombreux messages de soutien aideront Émilie Dequenne à traverser ce combat contre la maladie.