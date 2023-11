«Et voilà, ça y est»: Lorie annonce son grand retour à la musique

Si des émissions cultes des années 2000 telles que la «Star Academy» ou «Secret Story» font leur grand retour dans nos télévisions, le monde de la musique n’est pas en reste… En effet, Lorie vient d’annoncer une nouvelle qui ravira certainement tous ses fans et tous les nostalgiques de la période du début des années 2000: la chanteuse et actrice revient à la chanson après une longue absence musicale. Et ce n’est pas avec n’importe quel titre qu’elle fait son grand retour… On vous explique!