Eurovision: la candidate israélienne sort une prestation à la Dua Lipa et séduit les internautes (vidéo)

Les grands favoris de l’Eurovision 2023, Suède et Finlande, se sont qualifiés mardi soir pour la finale, qui se tiendra samedi à Liverpool faute de pouvoir se tenir chez le vainqueur de l’année dernière, l’Ukraine, à cause de l’invasion russe. Mais parmi les outsiders, une prestation en particulier retenu l’attention des téléspectateurs, celle de Noa Kirel.

Qui est-elle?

En Israël, son pays, Noa Kirel est une véritable popstar. Âgée de 22 ans, elle est chanteuse et actrice, mais figure aussi en tant que juge dans des émissions telles que «Music School» ou «Israel’s Got Talent». En plus de cela, Noa Kirel a reçu le titre de meilleure chanteuse israélienne aux MTV Europe Music Awards l’an dernier.

Une prestation à la Dua Lipa

Car en plus d’avoir un CV déjà bien fourni pour son âge, la jeune femme a mis le feu à la scène de Liverpool ce mardi soir. En plus de sa très belle prestation vocale durant laquelle la chanteuse a montré qu’elle n’avait rien à envier à Beyoncé, à Dua Lipa ou aux autres divas de notre génération, Noa a impressionné au niveau de sa mise en scène. Tant au niveau de la chorégraphie de ses danseurs qu’au niveau des visuels derrière eux, tout a été parfait. Cerise sur le gâteau: on adore le look de la jeune femme.