Gérard Depardieu accusé de violences sexuelles: l’acteur écarté de la promotion de son prochain film

Gérard Depardieu, visé par des accusations de violences sexuelles qu’il conteste, ne fera pas partie de la promotion de son prochain film «Umami», dont la sortie est maintenue le 17 mai, ont indiqué vendredi le distributeur et le producteur.

«Nous continuons donc à défendre ce film et Gérard Depardieu n’est pas associé à sa promotion», écrivent-ils dans un communiqué, soucieux de ne «pas réduire à néant les centaines d’heures de travail et l’énergie considérable qui a été déployée par toutes les personnes qui ont participé à un film, tourné entre la France et le Japon».