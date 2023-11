Gigi Hadid et Bradley Cooper en couple? Ces photos semblent le confirmer

Gigi Hadid et Bradley Cooper seraient-ils en couple? C’est en tout cas la rumeur qui circule dans les tabloïds depuis ce mois d’octobre. Il y a trois semaines, ils avaient été aperçus rentrant à New York dans la même voiture après avoir apparemment fait une petite escapade.

Un duo discret

Et ce 1er novembre, ils ont été une nouvelle fois repérés par des paparazzis au théâtre Lucille Lortel, situé à West Village à Manhattan. Le duo assistait à la pièce «Danny and the Deep Blue Sea», jouée par Aubrey Plaza et Chris Abbott, comme le rapporte le magazine Elle. Une source a révélé à «Page Six» que l’acteur et le mannequin avaient probablement quitté le théâtre main dans la main. Cependant, le duo reste relativement discret et pudique quant à la nature de leur relation.