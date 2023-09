Grave accident de Mathieu Kassovitz: l’acteur explique avec émotion sa version des faits(vidéo)

Mathieu Kassovitz, blessé le 3 septembredans un accident de moto près de Paris, a été opéré pour de sérieuses blessures à une cheville, une jambe et au bassin. Depuis lors, l’acteur est en convalescence à l’hôpital, d’où il s’est filmé pour expliquer ce qui s’était passé pour que l’accident se produise.

Que s’est-il passé?

Il prend d’abord un moment pour adresser un tendre message aux Marocains: «Mon cœur va aux Marocains et aux gens qui subissent des choses injustes.» «J’ai emmené ma fille et mon fils parce qu’ils sont tous deux passionnés de moto aussi. On a fait une séance de pilotage et puis à la fin de la journée, juste avant de tout finir, mon copain, qui tient cette école de moto, voulait faire un baptême avec ma fille et m’a demandé d’aller devant. Comme il y avait ma fille, je voulais qu’elle pense que je sois un super-héros, j’ai voulu mettre un genou à terre… Mais j’ai pris un virage trop large, je me suis rétamé. J’ai voulu remettre la moto droite, mais je me suis pris le rail de sécurité. Je suis un con, je suis un mauvais motard. Maintenant, j’en suis sûr», raconte-t-il.

L’acteur prend aussi un moment pour remercier le personnel soignant: «On peut dire ce qu’on veut de la France, mais ce qui se passe dans les hôpitaux français est absolument incroyable. On vous soigne, on vous prend, ça me rend fier d’être Français.» Mathieu Kassovitz montre ensuite sa jambe couverte d’hématomes, ainsi que son pied droit et sa cheville «pulvérisée». Il raconte que les médecins ont cru qu’ils devraient l’amputer, mais il n’en sera finalement rien. Il devrait d’ailleurs pouvoir remarcher dans six mois.

Des remerciements

«Je voulais remercier mes amis, ma famille, évidemment, parce que ça nous a ressoudés. Les gens qui m’ont suivi, qui ne me connaissent pas et qui m’ont envoyé des messages, merci beaucoup! Ça compte énormément dans le moral. Ça fait 30 ans que je suis connard et que je me force à l’être parce que je veux mettre une distance avec ma célébrité. Mais je dois dire que la façon dont vous m’avez soutenu m’a bouleversé». «Ça m’a connecté avec vous et ça, c’est un cadeau de la vie qui est inestimable», conclut le Français.