Gros accident en plein tournage pour Adèle Exarchopoulos: «Je me suis réveillée en sang»

Comment, me direz-vous? Elle explique: «J’avais répété hors plateau, mais quand on entre dans les lieux, il y a des choses à adapter. On a changé la chorégraphie. Pendant que tout le monde se préparait, j’ai proposé au comédien qui joue mon adversaire une dernière petite répétition. Et j’ai complètement oublié la nouvelle chorégraphie.»