Harry Styles pourrait performer à la mi-temps du Superbowl 2024

Un événement ultra populaire

Le Superbowl est l’événement le plus regardé aux États-Unis et la deuxième diffusion sportive la plus visionnée dans le monde, juste derrière la Ligue des champions de l’UEFA. S’il est connu pour le football, ses publicités très chères (certaines marques payant jusqu’à 7 millions de dollars pour un clip de 30 secondes), c’est aussi le show de la mi-temps qui attire un grand nombre de spectateurs.