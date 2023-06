Taylor Swift à nouveau célibataire?

La romance entre Taylor Swift et Matty Healy a très vite été confirmée: l’interprète du group de Musique «The 1975» a assisté à plusieurs des concerts de la tournée de la chanteuse. Ils ont ensuite été aperçus à plusieurs reprises ensemble.

«Pas vraiment compatibles»

Mais malheureusement, l’histoire d’amour entre Taylor et Matty serait déjà terminée. Nos confrères de Metro Uk expliquent qu’une source a déclaré à Entertainment Tonight: «Ils sont tous les deux très occupés et ont réalisé qu’ils n’étaient pas vraiment compatibles l’un avec l’autre. Les amis de Taylor veulent ce qu’il y a de mieux pour elle et ne sont pas choqués que leur relation ait tourné court puisqu’elle est récemment sortie d’une relation à long terme». Néanmoins les deux intéressés n’ont ni infirmé ni confirmé la rumeur à l’heure actuelle.