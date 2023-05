Taylor Swift en couple avec Matty Healy? Un cliché sème le doute

Taylor Swift et Joe Alwyn filaient le parfait amour depuis 2016, mais ils ont décidé de mettre fin à leur relation en février dernier. Le site américain «People» a dévoilé que la rupture n’était pas si surprenante que cela .

Pris en flagrant délit?

D’après plusieurs médias la chanteuse aurait tourné la page et aurait déjà retrouvé l’amour. En effet, cette dernière fréquenterait depuis deux mois Matty Healy, le chanteur du groupe «The 1975». Il a d’ailleurs été aperçu à plusieurs concerts de Taylor Swift. Le média «Page Six» a d’ailleurs dévoilé ce cliché de Matty et Taylor qui laissent penser qu’ils sont bel et bien en couple.