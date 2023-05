«Il doit se retourner dans sa tombe notre Johnny»: les filles Hallyday créent la polémique

«Ni classe ni sexy»

Jade, née en 2004, a posté sur son Instagram quelques clichés d’elle pris à Los Angeles, ville où elle vit, avec sa sœur Joy, née en juillet 2008, et une autre amie. Sur les clichés elles apparaissent en jupe, top court et lingerie. Il n’en a pas fallu plus pour déchaîner les foudres des internautes. Sous la publication on peut lire divers commentaires tels que: «Quelle vulgarité Tellement vulgaire… ni classe ni sexy», «Il doit se retourner dans sa tombe notre Johnny», «En soutien-gorge la Joy mais pourquoi c’est quoi le but?», «La honte!!! Ça vol pas haut pauvre filles»…