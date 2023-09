«Imbus de sa personne» : Pierre de Maere critiqué, sa mère riposte sur les réseaux sociaux (photo)

Autodérision

C’est alors qu’une dame lui vient en aide en écrivant : «Vous avez l’air de bien le connaître: vous l’avez rencontré? Parce que moi je l’ai déjà vu pas mal de fois et je n’ai pas du tout cette impression. C’est au contraire quelqu’un de simple et qui a beaucoup d’autodérision». Ce à quoi la première internaute répond: «Vous le connaissez?». Et ce qui est certain c’est que Pierre de Maere est bien doté d’autodérision puisqu’il répond lui-même en commentaire: «C’est ma mère».