«Incroyable ce maillot»: Angèle dévoile un bikini drôle et tout mignon (photo)

Cet été, Angèle est l’une de celle qui se produit le plus dans les festivals. Comme on vous l’expliquait en début du mois, au total, entre le 23 mai et le 17 septembre, la star belge montera 29 fois sur scène! C’est énorme! Mais pas de panique, entre chaque concert, la chanteuse a quand même trouvé le temps de s’amuser.