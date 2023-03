Internet sous le choc : Emily Ratajkowski et Harry Styles s’embrassent en pleine rue

Si il y a une chose à laquelle on ne s’attendait certainement pas c’est celle-ci :Emily Ratajkowski et Harry Styles ont été aperçus en train de s’embrasser en pleine rue. Le moins que l’on puisse dire c’est que la toile flambe depuis la divulgation des photos.

Harry Styles et Olivia Wilde, c’est bel et bien fini ! Le couple a décidé de mettre fin à leur romance de deux ans. Mais depuis leur rupture en novembre dernier, la réalisatrice, qui a fait tourner Harry Styles dans son dernier thriller « Don’t Worry Darling », a du mal à faire le deuil de leur idylle.

Du côté du chanteur tout semble aller pour le mieux. De passage à Tokyo dans le cadre de sa tournée, il a été pris en photo alors qu’il embrassait l’actrice et mannequin Emily Ratajkowski à la vue de tous, en pleine rue. Depuis lors, les internautes se déchaînent en commentant et en partageant la vidéo.

Comme dans un film

Comme deux jeunes amoureux, ils ont dansé et se sont abrités de la pluie sous un parapluie tout en s’embrassant langoureusement.

Mais la romance entre les tourtereaux n’est pas si nouvelle puisqu’en février une source anonyme a déclaré à The Mirror: «Il fait tout ce qu’il peut pour protéger l’identité de cette femme après tout le remue-ménage autour de sa relation avec Olivia. Mais son entourage proche est certainement au courant de sa romance. Et bien qu’il soit encore tôt, les choses semblent bien se passer entre les deux».

À lire aussi Emily Ratajkowski de retour sur les applis de rencontre

Thank you, next

Durant l’été 2022, Emily Ratajkowski a divorcé de Sebastian Bear-McClard, celui avec qui elle partageait sa vie depuis des années et avec qui elle a eu un enfant. En cause: ses tromperies à répétition. Depuis, la jeune femme fait régulièrement parler d’elle pour ses relations avec d’autres hommes, notamment Pete Davidson, humoriste et ex de Kim Kardashian.

À lire aussi Pete Davidson et Emily Ratajkowski en couple

Mais aussi l’humoriste Eric André. Emily a d’ailleurs partagé un cliché d’eux, très intime et dans le plus simple appareil, le 14 février dernier.