Invités surprises, départ déchirant : retour sur le prime haut en couleur de la Star Academy (vidéos)

Deux duos d’académiciens étaient en lice ce samedi 25 novembre : Clara et Julien affrontaient Marie-Maud et Hélèna. Ils se sont confrontés lors d'une "battle", une nouveauté pour l'émission diffusée en direct sur TF1.

Pour les départager, ils devaient interpréter une chanson dite «à voix» et une chanson un peu plus «peps». C’est finalement Clara et Julien qui ont été sauvés par le public. Pour départager Marie-Maud et Hélèna, le choix revenait aux élèves du château de Dammarie-les-Lys. Ils ont finalement décidé de sauver la candidate belge, Héléna.