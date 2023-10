Jackpot pour Stromae: ses entreprises ont fait des millions de bénéfices en 2022!

Stromae està la tête de deux sociétés

Le chanteur belge est à la tête de deux entreprises: «Mosaert» et «Mosaert Label». La première a été créée en 2010 et la seconde en 2018. C’est via ces deux sociétés que Stromae, son épouse et leurs équipes gèrent tout ce qui touche de près ou de loin aux activités du chanteur (albums, production des clips, la collection de vêtements Mosaert, etc.).