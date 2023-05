Voici combien perd Stromae en annulant sa tournée

C’est avec surprise et tristesse qu’on apprenait l’annulation de la tournée «Multitude Tour» de Stromae il y a quelques semaines. « C’est avec un immense regret que je ne pourrais pas honorer ma promesse et que j’annonce l’arrêt du Multitude Tour aujourd’hui (…) Je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais.», expliquait l’artiste sur ses réseaux. Sur 91 dates prévues, ce sont 46 , toutes celles à venir qui sont annulées . Une annulation au coût pharaonique .

En annulant sa tournée, Stromae prend une décision extrêmement coûteuse. En effet, selon le SoirMag, l’interprète de «Alors on danse», a un cachet de pas moins de 500 000 € par concert. Si on fait le calcul, pour les 46 dates annulées, cela revient à une perte de plus de 23 millions €. D’autant plus que les spectateurs vont devoir être remboursés par les organisateurs. Sans oublier les musiciens et les techniciens de ces concerts qui doivent être indemnisés, ainsi que les frais de vente des billets et des acomptes versés. La perte est donc colossale pour les responsables du Multitude Tour et l’artiste belge.