«J’ai arrêté de boire il y a trois mois et demi»: Adele admet qu’elle était limite alcoolique et que l’alcool lui «manque»

Le week-end dernier, Adele s’est laissée aller à quelques grosses révélations alors qu’elle performait sur scène. Ainsi, en plein concert, la chanteuse a confié qu’elle était «à la limite de l’alcoolisme» et que l’alcool lui manquait énormément. «J’ai arrêté de boire il y a environ trois mois et demi. C’est ennuyeux. Je veux dire que j’étais littéralement à la limite de l’alcoolisme pendant une bonne partie de mes vingt ans, mais ça me manque tellement. J’ai supprimé la caféine», a-t-elle déclaré, selon le Daily Mail.

«Quatre bouteilles de vin» avalées à 11h du matin

Des propos très sincères que la star a ponctués d’un sympathique «Profitez, donc de votre whisky sour. Je suis très, très jalouse» en pointant du doigt un des spectateurs qui sirotait un verre.

Plus tôt cette année, Adele avait déjà avoué lors d’un autre concert qu’elle avait bu, lors de la pandémie, quatre bouteilles de vin avant midi. «Je me souviens que lorsque je suis venue ici en plein Covid-19, il était 11 heures du matin et j’avais certainement bu quatre bouteilles de vin», avait-elle alors déclaré à ses fans.

«J’ai toujours eu une relation très étroite avec l’alcool»

En 2022, Adele s’était déjà exprimée sur le sujet dans un entretien accordé à Vogue. Elle expliquait que, pendant la pandémie, sa consommation d’alcool débutait «de plus en plus tôt» dans la journée et qu’elle avait toujours un peu la gueule de bois le lundi matin. Elle a enchaîné en révélant qu’elle a commencé à boire tous les jours et que son magasin préféré était celui où elle achetait ses bouteilles de vin.

Toujours dans cette interview, Adele a affirmé que son père, décédé d’un cancer en 2021, était un grand buveur. Et que c’est de lui qu’elle tient cette «fascination» pour l’alcool. «J’ai toujours eu une relation très étroite avec l’alcool. J’ai toujours été fascinée par l’alcool. C’est ce qui a éloigné mon père de moi. J’ai donc toujours voulu savoir ce qu’il y avait de si génial dans l’alcool», a-t-elle confié.

La chanteuse a toutefois précisé qu’elle savait à quel point il était important, pour elle et sa carrière, de ne pas apparaître ivre en public. Sans quoi, elle deviendrait la cible préférée des tabloïds…

