«J’ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif»: Arthur révèle vivre sous protection «renforcée» depuis les attaques du 7 octobre en Israël (vidéo)

«Comment j’explique ça à mes enfants?»

Si Arthur était déjà «protégé», il a révélé au micro de France Inter que cette protection est, depuis le 8 octobre, «renforcée». Son quotidien et celui de sa famille sont donc chamboulés comme l’a déploré l’animateur. «On est en France, on est en 2023, j’habite Paris, et j’ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C’est lunaire non? C’est complètement lunaire. On marche sur la tête. Comment j’explique ça à mes enfants?».