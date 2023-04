«J’ai la gerbe»: Kev Adams horrifié par une blague sur les enfants malades du cancer

Sur l’affiche, on voit le Français et l’enfant en position de combat, pour indiquer qu’ils sont tous deux prêts à se battre contre la maladie. Inspiré par cette image, un internaute a partagé l’affiche en ajoutant en légende: «Kev Adams organise des combats d’enfant malade, j’ai mis 10 balles sur Jérémy.»

Certains trouveront ça drôle, d’autres pas du tout. C’est notamment le cas de Kev Adams, qui n’a pas caché son dégoût. Sur Twitter, il a répondu au message liké plus de 7.000 fois: «On en est donc là. À rire des enfants qui ont le cancer et faire 6000 likes. J’ai la gerbe.» L’humoriste a ensuite rappelé qu’il était possible de modérer sur Twitter, et qu’il n’était pas normal de voir ce genre de messages figurer sur le réseau social.