«Jamais de la vie»: après Blanche Gardin, Fabrice Éboué explique avoir refusé de participer à «Lol: qui rit, sort!»

Pas le même type d’humour

Ce week-end, c’est Fabrice Éboué qui n’a pas mâché ses mots au sujet de l’émission. L’acteur explique ainsi au quotidien français DNA: «Je ne me serais pas senti à l’aise dans cette émission. Ce n’est pas mon type d’humour et je ne cours pas après l’argent, je gagne très bien ma vie».

Il estime ainsi que «Lol qui sort» est une émission de divertissement: «J’estime que je suis un artiste. Il y a des gens qui sont dans le divertissement, c’est un choix, et il y a ceux qui représentent le one man show en tant qu’entité artistique. J’estime que mon travail d’artiste c’est de faire le meilleur spectacle possible, c’est ça que je veux livrer aux gens».