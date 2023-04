«Je me suis affamée»: Madison de la Garza (Juanita) victime de harcèlement pendant la diffusion de Desperate Housewives

«On espérait que je meure»

«On me traitait de laide, de grosse vache. Certains espéraient même que j’ai un cancer et que je meure parce que j’étais trop grosse… Et je n’avais que 6,7 et 8 ans. C’était tout simplement horrible », a confié Madison. Dans la série, son poids et son apparence ont été souvent évoqués: «Toute la blague de mon personnage était qu’Eva Longoria était ce modèle de minceur et de beauté, et que sa fille était tout le contraire», a-t-elle reconnu.