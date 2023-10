«Je n’ai pas envie d’avoir ce sentiment de peur»: Émilie Dupuis s’exprime, tout comme d’autres personnalités, suite à l’attentat à Bruxelles

Ce lundi 16 octobre vers 19h15, un homme armé et circulant en scooter a tué deux supporters suédois et blessé grièvement un troisième à Bruxelles alors que les Diables Rouges affrontaient la Suède au stade Roi Baudouin. De graves événements qui secouent tout un pays. Plusieurs personnalités belges ont tenu à s’exprimer sur cet horrible attentat.

«Pas envie d’avoir ce sentiment de peur»

Émilie Dupuis a ainsi partagé sa peine et son inquiétude via une story postée sur son compte Instagram. «Je n’ai pas envie d’avoir ce sentiment de peur… je n’ai pas envie de me dire que c’est le premier d’une longue série, je n’ai pas envie d’embrasser un peu plus fort mes enfants ce matin en leur disant ‘belle journée’, et pourtant…», a confié l’animatrice de RTL tvi.