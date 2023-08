«Je ne pouvais plus supporter la douleur»: Britney Spears s’exprime pour la première fois depuis l’annonce de son divorce

Britney Spears et Sam Asghari, c’est fini! Après seulement 14 mois de mariage, la chanteuse de 41 ans et le mannequin de 29 ans divorcent. C’est le site people américain TMZ qui a annoncé la mauvaise nouvelle mercredi dernier. Selon le média, le mari de Britney aurait quitté le domicile et aurait demandé le divorce à la suite d’une énième violente dispute entre les époux. Pour rappel, le couple s’était rencontré en octobre 2016 sur le tournage du clip de la star «Slumber Party». Si c’est la presse people qui a révélé le divorce, les deux principaux concernés n’ont pas tardé à confirmer la triste nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Sam Asghari a réagi le premier. Ce jeudi, le mannequin a confirmé le divorce sur son compte Instagram. «Après 6 ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre voyage ensemble. Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre et je lui souhaite le meilleur pour toujours. Demander le respect de la vie privée semble trop ridicule, alors je vais demander à tout le monde – y compris aux médias – d’être gentil et de faire preuve de tact», a-t-il ainsi sobrement écrit.

«Je ne pouvais plus supporter la douleur»

Très présente sur les réseaux sociaux, Britney Spears s’est, quant à elle, exprimée pour la première fois depuis l’annonce de son divorce ce vendredi soir sur son compte Instagram. «Comme tout le monde le sait, Hesam (le prénom de naissance de Sam, ndlr.) et moi ne sommes plus ensemble… Six ans, c’est une longue période pour être avec quelqu’un, donc je suis un peu sous le choc, mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, car honnêtement ça ne regarde personne! Mais je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement!» a-t-elle confié en légende d’une vidéo où on la voit danser.

La chanteuse a également remercié ses fans pour le soutien qu’ils lui apportent. «J’essaie de paraître forte depuis trop longtemps et mon compte Instagram peut sembler parfait, mais c’est loin d’être la réalité et je pense que nous le savons tous! J’aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment, mais j’ai toujours dû cacher mes faiblesses!», a-t-elle précisé, ajoutant qu’elle devrait se faire aider par des médecins et thérapeutes.

Une pension alimentaire?

Selon des informations recueillies par le New York Post, Sam Asghari exigerait de Britney une pension alimentaire et le paiement de ses frais d’avocat et de justice. Il réclamerait également divers objets ainsi que les deux chiens du couple, Porsha et Sawyer. Il n’obtiendra cependant pas un centime de la fortune de Britney, protégée par un contrat de mariage en béton.

Sam Asghari a toutefois démenti ces rumeurs par l’intermédiaire de son porte-parole. Ce dernier a en effet déclaré à Hollywood Reporter: «Toutes ces déclarations sont fausses. Sam Asghari n’a jamais eu de mauvaises intentions envers elle et n’en aura jamais».

Jamais deux sans trois donc pour Britney Spears qui a déjà deux divorces à son actif, le premier de Jason Alexander et le second de Kevin Federline, le père de ses deux fils.