«Je vais faire une troisième chimio»: Florent Pagny se confie après sa rechute

«Retour à la chimio»

«Le cycle de l’immunothérapie, ce que j’aurais dû prendre un peu plus, a une valeur de 4 mois et moi, au cinquième mois, une nuit, ça s’est déclenché, j’ai toussé toute la nuit. Avec ce qui m’était arrivé, je suis vite monté dans un avion pour contrôler», raconte l’artiste. «J’ai vu d’un coup qu’ un ganglion a fixé .»

«Il avait tellement évolué qu’on savait que c’étaient les mêmes origines que l’autre . Il était un peu ailleurs, mais c’était la chaîne ganglionnaire.», poursuit Florent Pagny. «On y retourne. Là, je vais enchaîner une troisième chimiothérapie et ensuite, on ira regarder ce qu’il s’est passé», ajoute-t-il.

«J’ai fait le con...»

Le chanteur a également admis qu’il avait «un peu joué» avec l’immunothérapie, qu’il n’avait pas suivie jusqu’au bout. Plus question de commettre la même erreur cette fois, assure-t-il. «Je serai toujours sous le contrôle avec cette immunothérapie que je ne lâcherai plus . Je ne ferai pas deux fois la même bêtise. Je vais devoir l’organiser et la suivre pendant quelques années.»

Malgré ce combat contre le cancer, Florent Pagny tient à rassurer ses fans: il va «super bien» et n’est pas prêt de mettre un point final à ses projets ou sa carrière. « Si on commence à s’enterrer, à rentrer dans des angoisses, à se fermer avec juste cette maladie, ce n’est pas possible. Ce n’est pas parce qu’on est en traitement qu’on ne fait plus rien », assure-t-il.