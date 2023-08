Justin et Hailey Bieber radicalement opposés: «Le Met Gala vs la soupe populaire»

Le couple «Justin et Hailey Bieber» suscite de nombreuses polémiques . Les «haters» de la mannequin n’ hésitent pas un instant pour la critiquer et ils s’en sont à nouveau donnés à cœur joie après avoir vu les photos du couple ce week-end.

Les époux se sont rendus à un événement organisé par Krispy Kreme , une chaîne de restaurants américaine spécialisée dans la fabrication et la vente de beignets. Mais ils ne semblaient pas être sur la même longueur d’onde quant à la façon de s’habiller.

On aurait cru que Hailey se rendait à un défilé avec son look « tapis rouge »: une minirobe rouge signée Ermanno Scervino, un collier avec un B comme pendentif, un sac Ferragamo rouge et des talons Maison Ernest, comme le rapporte le magazine Elle.